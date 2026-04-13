Vinitaly confronto Urso-Stefani su Hormuz e materie prime critiche per le imprese

Durante la fiera Vinitaly, si è svolto un incontro tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy e il presidente della Giunta regionale del Veneto, presso lo stand della regione. La discussione si è concentrata su questioni legate allo stretto di Hormuz e alle materie prime critiche per le imprese italiane. L’evento ha visto la partecipazione di entrambe le figure istituzionali in un contesto di confronto pubblico.

(Adnkronos) – Positivo confronto tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il presidente della Giunta regionale del Veneto, Alberto Stefani, presso lo stand della Regione a Vinitaly. Al centro del colloquio, si legge in una nota, le più recenti evoluzioni della crisi nello Stretto di Hormuz e le possibili conseguenze per le esportazioni venete verso l’area, per l’approvvigionamento delle materie prime e per l’energia, con particolare riferimento all’impatto dei costi sulle imprese. Urso e Stefani hanno inoltre approfondito le caratteristiche del territorio veneto in relazione a una possibile candidatura a ospitare uno dei futuri depositi strategici europei di materie prime critiche.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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