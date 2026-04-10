Energia materie prime e instabilità | capire per difendere le imprese le sfide spiegate da Poma alla Cna

Giovedì si è svolto un incontro della direzione territoriale di Cna Forlì-Cesena, con un ospite speciale che ha affrontato i temi di energia, materie prime e instabilità. Durante l’evento sono state discusse le sfide che le imprese devono affrontare in questi settori, con particolare attenzione alle difficoltà legate ai costi e alle forniture. La discussione ha coinvolto rappresentanti delle aziende e delle associazioni di categoria locali.