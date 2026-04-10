Energia materie prime e instabilità | capire per difendere le imprese le sfide spiegate da Poma alla Cna
Giovedì si è svolto un incontro della direzione territoriale di Cna Forlì-Cesena, con un ospite speciale che ha affrontato i temi di energia, materie prime e instabilità. Durante l’evento sono state discusse le sfide che le imprese devono affrontare in questi settori, con particolare attenzione alle difficoltà legate ai costi e alle forniture. La discussione ha coinvolto rappresentanti delle aziende e delle associazioni di categoria locali.
Un ospite d’eccezione all’incontro della direzione territoriale di Cna Forlì-Cesena, che si è tenuto giovedì. Lucio Poma, capo economista di Nomisma e docente universitario, ha trattato un tema di grande attualità: “Crisi energetica e materie prime: interpretare le trasformazioni in corso”. Poma. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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