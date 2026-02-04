Sostenibilità | Urso ' Depositi strategici in Italia per garantire materie prime e terre rare'

Il ministro Urso ha annunciato che l’Italia sta investendo sui depositi strategici per le materie prime e le terre rare. L’obiettivo è assicurare approvvigionamenti sicuri, fondamentali per le aziende del settore del riciclo. La mossa mira a rafforzare la capacità nazionale di affrontare eventuali crisi di approvvigionamento e ridurre la dipendenza dall’estero. In tempi di incertezza globale, il governo punta a mettere in sicurezza risorse chiave per l’economia italiana.

"Garantire l'approvvigionamento di materie prime critiche e terre rare è fondamentale per le imprese del riciclo. Abbiamo candidato l'Italia a ospitare uno dei due primi depositi strategici di materie prime critiche dell'EU. Sono progetti pilota, uno dei quali potrebbe sorgere nel Nord Italia". Queste le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto alla presentazione della terza edizione del progetto di Legambiente "L'Italia in cantiere. Un Clean Industrial Deal Made in Italy", a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sostenibilità: Urso, 'Depositi strategici in Italia per garantire materie prime e terre rare'

