Vinitaly Alessio Mammi a Cantina QN | Trenta vitigni e l’erbazzone igp le nostre eccellenze dalla collina al mare

Al Vinitaly di Verona, diversi ospiti si sono susseguiti ai microfoni di Cantina QN, lo spazio dedicato del Quotidiano Nazionale, in vista dell’evento QN Distretti previsto nel pomeriggio. Tra i temi affrontati, sono stati menzionati trenta vitigni presenti nelle produzioni locali e l’erbazzone Igp, un prodotto tipico della zona. La manifestazione continua ad attrarre rappresentanti del settore e appassionati interessati alle eccellenze agricole e vitivinicole della regione.

In attesa dell'appuntamento di QN Distretti previsto per il pomeriggio di oggi, sono tanti gli ospiti che si stanno alternando ai microfoni di Cantina QN, lo spazio di Quotidiano Nazionale al Vinitaly, la kermesse del vino in corso a Verona. Fra questi anche l'assessore regionale all'Agricoltura dell'Emilia Romagna Alessio Mammi, che ha celebrato il nuovo arrivato fra i 45 prodotti a denominazione specifica del territorio regionale: l'erbazzone, icona di Reggio Emilia. https:www.quotidiano.netvideovinitalyalessio-mammi-dai-vini-allerbazzone-igp-le-eccellenze-dellemilia-romagna-m6gdhmsb "Comincia a diventare un prodotto apprezzato in tutta Italia: l'ho trovato anche qui a Verona.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vinitaly, Alessio Mammi a Cantina QN: “Trenta vitigni e l’erbazzone igp, le nostre eccellenze dalla collina al mare” Erbazzone Igp alla sfida dell’export, Mammi: “È come un’opera d’arte”Reggio Emilia, 25 marzo 2026 – Un filo sottile e saporito lega i campi di bietole del nostro crinale ai tavoli dell’Unione Europea: da oggi quel filo... Al Vinitaly arriva Cantina QN. Interviste e talk con i protagonistiQuella che il vino sta vivendo è la ’tempesta perfetta’? È il tema al centro di QN Distretti, l’appuntamento di approfondimento che sarà al centro...