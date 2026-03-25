Erbazzone Igp alla sfida dell’export Mammi | È come un’opera d’arte

Oggi si è tenuta a Reggio Emilia una presentazione dedicata all’export dell’Erbazzone Igp, un prodotto tipico locale. Le autorità hanno commentato che il legame tra le coltivazioni di bietole e i mercati europei si rafforza, grazie all’ottenimento del marchio Igp. Durante l’evento, un rappresentante ha paragonato il prodotto a un’opera d’arte, sottolineando il valore del riconoscimento europeo.

Reggio Emilia, 25 marzo 2026 – Un filo sottile e saporito lega i campi di bietole del nostro crinale ai tavoli dell’Unione Europea: da oggi quel filo ha il sigillo dell’oro e del blu. L ’Erbazzone Reggiano ha conquistato il marchi o IGP (Indicazione Geografica Protetta), diventando ufficialmente la 45esima eccellenza certificata dell’Emilia-Romagna. L’annuncio, arrivato ieri in Regione, segna il traguardo di un percorso di coesione territoriale iniziato nel 2022 e destinato a cambiare le sorti commerciali di quello che, per i reggiani, non è mai stato un semplice ‘cibo povero’, ma un vessillo d’identità. T orta salata, di forma rotonda o rettangolare, la ricetta tradizionale reggiana la vuole composta da lardo, spinaci, bietole, aglio, pangrattato, cipolla e parmigiano reggiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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