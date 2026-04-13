Vinitaly al padiglione Masaf confronto su gestione rischio in filiera vitivinicola

A Verona, durante Vinitaly 2026, si è tenuto un incontro presso il padiglione Masaf dedicato alla gestione del rischio e del credito nella filiera vitivinicola. L'evento, promosso da Ismea e ospitato al Palaexpo, ha affrontato le prospettive legate alla nuova Politica Agricola Comune (Pac). La discussione si è focalizzata sulle sfide e le strategie per affrontare le rischiosità del settore vitivinicolo in vista delle future riforme.

Verona, 12 apr. (Adnkronos) - A Verona, nell'ambito di Vinitaly 2026, l'incontro 'Gestione del rischio e credito: quali prospettive per la filiera vitivinicola verso la nuova Pac', promosso da Ismea presso il Palaexpo Masaf. L'evento ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, operatori e stakeholder del settore sulle sfide e le opportunità legate alla gestione del rischio in agricoltura. Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del presidente Ismea, Livio Proietti, seguiti dagli interventi introduttivi di Nicola Lasorsa (Ismea) e Andrea Stoppa, esperto senior di risk management presso organismi internazionali.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vinitaly, al padiglione Masaf confronto su gestione rischio in filiera vitivinicola Leggi anche: Vinitaly, Ismea presente alla rassegna con focus su nuove rotte commerciali, Ocm vino e Gestione del rischio Leggi anche: La Pietra (Masaf): "Filiera eccellenza italiana, accordi decisivi per investimenti e competitività"