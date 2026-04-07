Vinitaly Ismea presente alla rassegna con focus su nuove rotte commerciali Ocm vino e Gestione del rischio

All'inizio della 58ª edizione di Vinitaly, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile, Ismea partecipa con un programma di iniziative e uno stand nel Palaexpo Masaf. La presenza dell'ente si concentra su temi come le nuove rotte commerciali, l'Organizzazione comune dei mercati (Ocm) vino e la gestione del rischio nel settore vinicolo. La manifestazione riunisce aziende e operatori del settore, offrendo uno spazio di confronto e aggiornamento.

Roma, 7 apr. -(Adnkronos) - Ismea sarà presente alla 58ma edizione di Vinitaly (in programma a Verona dal 12 al 15 aprile) con un articolato programma di iniziative e uno stand dedicato presso il Palaexpo Masaf. Nel corso della manifestazione, si spiega in una nota, "l'Istituto promuoverà due momenti di confronto e approfondimento rivolti agli operatori della filiera vitivinicola, alle istituzioni e ai media, confermando il proprio ruolo di supporto strategico al settore". Ad aprire il programma, domenica 12 aprile alle 12, l'incontro organizzato congiuntamente con il Masa “Il vino italiano dall'analisi di mercato alle politiche di settore -... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vinitaly, Ismea presente alla rassegna con focus su nuove rotte commerciali, Ocm vino e Gestione del rischio Leggi anche: Dazi, Panetta: impatto attenuato da IA e nuove rotte commerciali Agricoltura, via libera al bando Ocm vino da 15 milioniPubblicato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura il bando "Ocm vino Investimenti 2026/2027", che mette a disposizione 15 milioni di euro per... Argomenti più discussi: Vinitaly guarda a mercati internazionali e nuove tendenze del bere; Masaf-Ismea, 120 milioni per l'accesso dei giovani alla terra. Ismea al Vinitaly, dall'analisi del mercato alla gestione del rischio(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Analisi del mercato del vino a tutto tondo e la gestione del rischio nel settore. Sono i due temi che Ismea porterà alla 58esima edizione del Vinitaly di Verona. Lo fa sapere a ... msn.com Ismea al Vinitaly, focus su vini a Indicazione Geografica, Ocm, gestione del rischioSupportare la filiera vitivinicola nazionale, promuovendo una cultura imprenditoriale orientata ai dati, alla sostenibilità e alla gestione integrata del rischio e rafforzare, attraverso eventi, studi ... ansa.it Prosegue la gestione del post dissesto: chiusa la pratica della società in liquidazione - facebook.com facebook GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI. Con atto del 3 febbraio 2026, l’ANAC ha affermato che nelle selezioni universitarie per il conferimento di incarichi, la gestione del conflitto di interessi dei x.com