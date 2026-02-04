Tra Rocìo e Iannone amore a gonfie vele | l' indiscrezione che anticipa la prossima mossa della coppia

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone continuano a far parlare di sé. La coppia sembra andare a gonfie vele, anche se si conoscono da poco. Ieri, Rocío ha parlato di lui in modo diretto, lasciando intendere che tra loro c’è già qualcosa di più di una semplice conoscenza. Il gossip ormai non si ferma più e tutti aspettano di capire quale sarà la prossima mossa della coppia.

Solo ieri Rocío Muñoz Morales parlava così a proposito di Andrea Iannone: "Ci conosciamo da pochissimo, ma si sa, poi il gossip dilaga". Il riferimento dell'attrice era alle indiscrezioni che, dopo la fine della sua relazione con Raoul Bova, l'hanno indicata vicina al pilota di Moto Gp, anche lui.

Recentemente, sono emerse indiscrezioni sul possibile flirt tra Andrea Iannone e Rocío Morales.

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sono stati fotografati insieme in un hotel di lusso in Franciacorta.

