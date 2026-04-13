Vinitaly 2026 presentata Praesentia Gusto di Campania Divina

Al Vinitaly 2026 è stata presentata ufficialmente “Praesentia. Gusto di Campania Divina”, un progetto dedicato alla promozione degli itinerari enogastronomici della regione. La presentazione ha visto una partecipazione numerosa, con rappresentanti dell’Assessorato al Turismo regionale e operatori del settore. L’iniziativa si propone di valorizzare le specialità locali attraverso percorsi dedicati alla scoperta dei sapori e delle tradizioni campane.