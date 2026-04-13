Vinitaly 2026 presentata Praesentia Gusto di Campania Divina
Al Vinitaly 2026 è stata presentata ufficialmente “Praesentia. Gusto di Campania Divina”, un progetto dedicato alla promozione degli itinerari enogastronomici della regione. La presentazione ha visto una partecipazione numerosa, con rappresentanti dell’Assessorato al Turismo regionale e operatori del settore. L’iniziativa si propone di valorizzare le specialità locali attraverso percorsi dedicati alla scoperta dei sapori e delle tradizioni campane.
Grande partecipazione al Vinitaly per la presentazione ufficiale di “Praesentia. Gusto di Campania Divina 2026”, il programma di valorizzazione degli itinerari enogastronomici promosso dall’Assessorato al Turismo della Regione Campania. All’incontro, ospitato nello spazio Campania, hanno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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