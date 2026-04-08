Cracco a Vinitaly | tra DOP e street food l’arte del gusto

Tra il 12 e il 15 aprile, a Verona, uno chef di fama internazionale sarà presente a Vinitaly per condividere la sua interpretazione della cucina. La partecipazione si svolgerà nel Padiglione 1 di Veronafiere, dove si incontrano le produzioni di qualità della Food Valley emiliano-romagnola e il patrimonio gastronomico locale. L’evento metterà in mostra sia prodotti DOP che l’offerta di street food.

Carlo Cracco approderà a Verona tra il 12 e il 15 aprile per portare la sua visione gastronomica all’interno del Padiglione 1 di Veronafiere, celebrando l’unione tra la città scaligera e le eccellenze della Food Valley emiliano-romagnola. L’evento vedrà lo chef stellato trasformare l’area in un centro di convivialità dove il cibo d’autore incontra i prodotti certificati. La proposta culinaria si articolerà in due diverse esperienze, rendendo il ristorante Cracco a Vinitaly il cuore pulsante dell’intera manifestazione. Un viaggio filologico tra DOP e IGP. Il percorso gastronomico previsto per i primi due giorni, il 12 e il 13 aprile, prenderà il nome di Territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cracco a Vinitaly: tra DOP e street food l’arte del gusto Leggi anche: Giuseppe Oriti riconfermato Ambasciatore del Gusto DOC Italy per lo Street Food Leggi anche: Carpi capitale del gusto, al Parco della Rimembranza torna l’International Street Food Temi più discussi: Cracco protagonista a Vinitaly 2026: l’Emilia-Romagna tra tradizione e creatività in cucina; Vinitaly, il menu di Cracco: cosa si mangia e come prenotare; Emilia-Romagna a Vinitaly: Carlo Cracco svela i suoi menù; Da Cracco a Scienza, da Frescobaldi a Bastianich e altri ancora saranno premiati al Vinitaly. Vinitaly, il menu di Cracco: cosa si mangia e come prenotareTutto pronto a Verona per il Vinitaly: tra gli ospiti c'è Carlo Cracco con un menu legato ai sapori dell’Emilia-Romagna ... veronaoggi.it Cappelletti e piadine, il menu di Cracco a Vinitaly: Il cibo salverà il vinoLo chef guiderà il ristorante del Padiglione Emilia-Romagna a Verona con un menu che racconta i grandi prodotti Dop e Igp della regione abbinati ai vini. Il ... repubblica.it Cracco protagonista a Vinitaly 2026: l’Emilia-Romagna tra tradizione e creatività in cucina - facebook.com facebook