Vinitaly 2026 la Toscana conquista Verona con centinaia di etichette

A Verona si svolge la 58ª edizione di Vinitaly, in programma dal 12 al 15 aprile 2026. La regione Toscana si distingue tra le partecipanti, presentando centinaia di etichette provenienti da diverse aziende e produttori locali. La manifestazione vede la presenza di produttori e rappresentanti del settore vinicolo, con un'ampia esposizione di vini toscani. La fiera si svolge nel centro fieristico di Verona, attirando visitatori e professionisti da vari paesi.

Chianti Classico, Consorzio Vino Chianti e Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest portano a Verona oltre 400 etichette, decine di aziende e un export 2025 da 75 milioni di euro FIRENZE – La Toscana si conferma una delle regioni di punta della 58esioma edizione del Vinitaly 2026, in programma a Verona dal 12 al 15 aprile. Con tre grandi delegazioni istituzionali, centinaia di etichette in degustazione e uno stand collettivo record, il vino toscano torna per ribadire il proprio ruolo di ambasciatore dell’eccellenza italiana nel mondo. Al banco del Gallo Nero saranno disponibili 176 etichette con servizio sommelier: 79 di annata, 58 Riserva e 39 Gran Selezione, con vendemmie che vanno dalla più giovane 2024 alla già storica 2016.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Vinitaly 2026, la Toscana conquista Verona con centinaia di etichette Vinitaly 2026: la Toscana Nord-Ovest conquista il mondo del vinoDal 12 al 15 aprile 2026, il mondo del settore vitivinicolo si concentrerà a Verona per la 58° edizione di Vinitaly, la manifestazione internazionale... Vinitaly 2026: il tesoro mediceo di Firenze conquista VeronaL’inaugurazione del Vinitaly 2026 a Verona vede oggi un dialogo inedito tra la bellezza millenaria e l’eccellenza enologica, grazie alla presenza di...