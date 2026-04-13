Vinitaly 2026 | il tesoro mediceo di Firenze conquista Verona

A Verona si è aperta oggi l’edizione 2026 di Vinitaly, uno degli eventi più importanti del settore vinicolo. Durante l’inaugurazione, sono state esposte sei sculture in marmo provenienti da collezioni fiorentine, tra cui quelle di Palazzo Pitti e delle Gallerie degli Uffizi. Queste opere si integrano con le degustazioni e le presentazioni di vini provenienti da diverse regioni italiane e internazionali.

L’inaugurazione del Vinitaly 2026 a Verona vede oggi un dialogo inedito tra la bellezza millenaria e l’eccellenza enologica, grazie alla presenza di sei sculture in marmo prelevate dalle collezioni di Palazzo Pitti e delle Gallerie degli Uffizi. Il Ministro della Cultura, Giuli, ha sottolineato durante l’apertura dell’evento come queste opere medicee fungano da ponte ideale tra la storia antica e la modernità dei prodotti italiani. L’unione strategica tra patrimonio artistico e filiera produttiva. Il collegamento stabilito tra i capolavori custoditi nelle istituzioni fiorentine e il Salone del Vino non è solo estetico, ma riflette una visione sistemica del Made in Italy.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vinitaly 2026: il tesoro mediceo di Firenze conquista Verona Boom di presenze al Vinitaly and City, l'Abruzzo conquista Verona con il CerasuoloGrande successo per la prima serata dell’evento “Vinitaly and City”, che anima il cuore del centro storico di Verona. Vinitaly: il Piemonte conquista Verona con 108 eccellenze vinicoleIl cuore pulsante del settore vitivinicolo piemontese si sposta a Verona, dove da domani fino al 15 aprile la 58ª edizione di Vinitaly vedrà...