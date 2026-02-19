Tragedia nel Comasco | trovato senza vita l’uomo scomparso da Montano Lucino

Un uomo scomparso da Montano Lucino è stato trovato senza vita nel Comasco, probabilmente vittima di un incidente in montagna. La sua scomparsa aveva allarmato i familiari, che avevano lanciato l’allarme. Per ore, un elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato la zona tra Montano Lucino e i paesi vicini, cercando tracce del disperso. La presenza dei soccorritori ha attirato molti residenti, preoccupati per la vicenda. La sua scomparsa ha suscitato grande interesse nella comunità locale.

Per ore l'elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato l'area tra Montano Lucino e i comuni limitrofi, attirando l'attenzione di molti residenti. A terra vigili del fuoco e carabinieri hanno battuto le zone boschive alla ricerca dell'uomo di cui non si avevano più notizie dallo scorso 16 febbraio. Le ricerche si sono concentrate nella giornata di ieri, 18 febbraio, con un imponente dispiegamento di mezzi e personale. In campo i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Lurate Caccivio, coordinati dal maggiore Christian Tapparo, comandante della compagnia di Cantù.