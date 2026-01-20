Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si arricchiscono di eventi dedicati a Leonardo Da Vinci, con il Castello Sforzesco come protagonista. Oltre alla realizzazione del nuovo Braciere, sono in programma diverse iniziative che coinvolgono ricerca, restauro e innovazione tecnologica, volte a valorizzare il patrimonio culturale e artistico, offrendo al pubblico un’esperienza più approfondita e aggiornata sui temi legati al grande genio rinascimentale.

Milano, 20 gennaio 2026 – Non solo nel design del Braciere, ma anche attraverso un programma di interventi e iniziative che integra ricerca scientifica, restauro, innovazione tecnologica e aggiornamento dei percorsi espositivi. Le imminenti Olimpiadi Milano-Cortina 2026 proseguono nel loro omaggio al genio di Leonardo Da Vinci. In occasione dei Giochi, il Castello Sforzesco ha deciso di consolidare il proprio ruolo di polo di riferimento per lo studio, la tutela e la valorizzazione dell'eredità del celebre architetto e inventore italiano. Milano-Cortina 2026, il Teatro Franco Parenti lancia un festival culturale per celebrare i valori delle Olimpiadi invernali Le sale visitabili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026: il Castello Sforzesco celebra Leonardo Da Vinci. Ecco le iniziative

