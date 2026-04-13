In un’aula di tribunale si è svolta la discussione sulla perizia psichiatrica riguardante un imputato coinvolto in un procedimento giudiziario. L’esperta ha descritto l’imputato come un soggetto con caratteristiche psicopatiche, evidenziando tratti narcisistici e antisociali e affermando che il soggetto è consapevole delle proprie azioni e cerca di interrompere il processo. La discussione si è concentrata sulla diagnosi e sulla strategia di difesa, senza ulteriori dettagli sui fatti specifici.

L’esperta ha definito Kaufmann “un soggetto sostanzialmente psicopatico”, spiegando che “raccoglie tratti narcisistici e antisociali e che chiaramente è ben consapevole di ciò che ha fatto e che punta a interrompere il processo. Può stare in giudizio e può partecipare attivamente alla sua difesa”.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Villa Pamphili, in aula la perizia psichiatrica su Kaufmann, Bruzzone: “Finge malattia perché sa di non avere via d'uscita"

Omicidi Villa Pamphili, Bruzzone: “Kaufmann finge malattia psichiatrica”La psicologa forense e personaggio televisivo Roberta Bruzzone, dal Tribunale a Roma dove ha avuto un colloquio con Rexal Ford, di passaporto Francis...

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