Villa Pamphili chiesta la perizia psichiatrica per Kaufmann dopo le frasi in aula | I testimoni sono mafiosi

Questa mattina a Roma è iniziato il processo per il duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili. La difesa di Francis Kaufmann ha chiesto una perizia psichiatrica, dopo che l’imputato ha dichiarato in aula che i testimoni sono mafiosi. Kaufmann si è mostrato agitato e ha ripetuto le sue frasi, attirando l’attenzione dei presenti. La discussione sulla sua salute mentale potrebbe influenzare il corso del processo.

Al via a Roma il processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili. Sul banco degli imputati Francis Kaufmann, 47enne statunitense accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda, di appena un anno, entrambe trovate morte nel giugno scorso tra i cespugli del parco romano. “Io sono innocente e i testimoni che verranno citati in aula sono tutti mafiosi”, avrebbe detto l’uomo in aula. Il suo avvocato ha chiesto che venga disposta una perizia psichiatrica, mentre la procura si è opposta affermando che non ci sono i presupposti: spetterà ai giudici decidere. Al via il processo per gli omicidi di Villa Pamphili Si è aperto oggi, lunedì 2 febbraio, alla Corte d’Assise di Roma il processo a carico di Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, di 14 mesi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Villa Pamphili, chiesta la perizia psichiatrica per Kaufmann dopo le frasi in aula: "I testimoni sono mafiosi" Approfondimenti su Villa Pamphili Omicidio Villa Pamphili, Kaufmann in aula a processo: “Il mio nome è Rexal Ford, sono innocente”, difesa chiede perizia psichiatrica Oggi Rexal Ford, conosciuto come Kaufmann, si è presentato in aula per rispondere dell’omicidio avvenuto a Villa Pamphili. Duplice omicidio di Villa Pamphili, Kaufmann in aula: «Il mio nome è Rexal Ford e sono innocente». La difesa chiede una perizia psichiatrica Oggi a Roma si apre ufficialmente il processo per il duplice omicidio avvenuto nel parco di Villa Pamphili. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Villa Pamphili Argomenti discussi: Kaufmann, al via il processo per l'omicidio di Anastasia e della figlia Andromeda a Villa Pamphili; Duplice omicidio a Villa Pamphili: Kaufmann davanti ai giudici; Delitti Villa Pamphili, per Kaufmann si avvicina l’ora della verità: il 2 febbraio il processo; Roma, al via processo per omicidi Villa Pamphili: Kaufmann presente in aula. Villa Pamphili, chiesta la perizia psichiatrica per Kaufmann dopo le frasi in aula: I testimoni sono mafiosiIniziato il processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili a Roma, la difesa ha chiesto la perizia psichiatrica per l'imputato Francis Kaufmann ... virgilio.it Villa Pamphili, al via il processo contro Kaufmann per duplice omicidioFrancis Kaufmann in tribunale a Roma, 2 febbraio 2026 (Foto Cecilia Fabiano/LaPresse) Francis Kaufmann non è in grado ... msn.com Radio1 Rai. . #Roma Al via il processo a Francis Kaufmann, lo statunitense accusato di duplice omicidio, quello della compagna e pochi giorni dopo della figlia di appena 11 mesi. I corpi furono ritrovati a giugno scorso a Villa Pamphili. Soliloquio di Kaufmann facebook Roma, al via processo per gli omicidi di Villa Pamphili: Kaufman presente in aula x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.