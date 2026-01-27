Ricerca essere nonni fa bene al cervello | scudo contro il declino cognitivo

Essere nonni può contribuire a mantenere attivo il cervello e a contrastare il declino cognitivo. Studi scientifici evidenziano come il ruolo dei nonni sia benefico non solo per le famiglie, ma anche per la salute mentale degli anziani, rafforzando il legame sociale e il benessere generale. In un paese con alta longevità come l’Italia, questa funzione assume un valore importante per la qualità della vita nella terza età.

Fare i nonni salva il cervello. Dalla scienza arriva una buona notizia per la schiera di over 65 italiani che, in un Paese campione di longevità come è la Penisola tricolore, rappresentano ormai un pilastro del welfare familiare. Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista 'Psychology and Aging', suggerisce che questo 'mestiere' può proteggere dal declino cognitivo. Molti a livello globale "si prendono cura regolarmente dei propri nipoti, un'assistenza che sostiene le famiglie e la società in senso più ampio", riflette la ricercatrice principale Flavia Chereches, dell'università di Tilburg nei Paesi Bassi.

