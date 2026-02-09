L' automotive tra crisi e transizione | le imprese marchigiane a confronto sul futuro della filiera

Le imprese marchigiane del settore automotive si ritrovano a fare i conti con un momento difficile. La domanda rallenta, le aziende cinesi conquistano quote di mercato e la transizione all’elettrico procede più lentamente del previsto. Le aziende locali cercano di capire come adattarsi a un panorama che cambia rapidamente, tra sfide e opportunità.

ANCONA- Il settore automotive europeo attraversa una fase di forte turbolenza. Il rallentamento della domanda, l’avanzata della concorrenza cinese e una transizione all’elettrico che procede a ritmo incerto stanno ridisegnando equilibri produttivi e catene di fornitura. In questo contesto.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Approfondimenti su Automotive Italia

A Foggia si è tenuto il primo incontro ufficiale tra Cna Foggia e i consiglieri regionali eletti, focalizzato sulle sfide e opportunità delle piccole e medie imprese e dell’artigianato nella provincia, in vista dell’applicazione della nuova legge regionale di settore.

Irsap ha incontrato istituzioni e imprese in Sicilia per parlare di come sviluppare le aree industriali.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Automotive Italia

Argomenti discussi: Il declino dell’industria dell’auto non si ferma con la propaganda; Motore in folle. Settore auto: tra crisi verticale e cambiamento radicale -; Automotive Italia: UNRAE e Prometeia presentano l'Osservatorio Previsioni & Mercato; Dalle auto ai blindati: la crisi spinge i fornitori europei dell’auto verso la difesa.

Automotive: sindacati categoria chiedono tavolo crisi permanente a RegioneFim, Uilm e Fiom chiedono alla Regione Campania l'istituzione di un tavolo di crisi permanente per monitorare, tra l'altro, i piani industriali per gli stabilimenti automotive della provincia di Napol ... ansa.it

Automotive, l’economista Zirpoli: Stellantis fa peggio di tutti nell’Ue e ora dice che non investiràLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola Automotive, l’economista Zirpoli: Stellantis fa peggio di tutti nell’Ue e ora dice che non investirà pubblicato il 9 Febbraio 2026 a firma di Carl ... ilfattoquotidiano.it

Dalle auto ai blindati: la crisi spinge i fornitori europei dell’auto verso la difesa Sempre più produttori di componentistica per il settore automotive si stanno spostando verso il settore militare. #automotive facebook