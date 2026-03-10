Volontari cercasi per l’America’s Cup | opportunità per giovani nel prestigioso evento velico

L’America’s Cup cerca volontari per supportare l’organizzazione dell’evento velico. L’iniziativa si rivolge principalmente ai giovani che desiderano partecipare come supporto logistico e operativo. Le candidature sono aperte a chi vuole mettersi in gioco in questa competizione internazionale, offrendo il proprio contributo senza retribuzione. La selezione è attualmente in corso, con scadenza prossima per le domande di partecipazione.

"> Volontari per l’America’s Cup: Un’opportunità o uno sfruttamento?. Sul sito ufficiale della Louis Vuitton 38ª America’s Cup è comparso un annuncio che, nel suo apparente semplice messaggio, sottolinea chiaramente le dinamiche di questo evento straordinario e di come venga concepito. Viene lanciato un appello per cercare volontari disposti a lavorare gratis per uno dei più lussuosi eventi sportivi al mondo, circondato da imbarcazioni dal valore di milioni di euro e frequentato da miliardari globali. Si richiede ai giovani di Napoli e non solo di dedicare almeno dieci giorni della loro estate, tra maggio e luglio 2027, senza alcuna remunerazione prevista. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

