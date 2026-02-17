Incendio in via Bartolini fumo e fiamme nella notte | 11 intossicati Aria irrespirabile Video

Un incendio scoppiato in via Bartolini a Bologna ha causato gravi problemi questa notte. Le fiamme hanno avvolto un edificio, liberando un fumo denso che ha riempito l’aria, rendendola irrespirabile. In totale, 11 persone sono state intossicate, tra cui sei sono state portate in ospedale a Ravenna per trattamenti speciali. La fuga di gas o un cortocircuito potrebbero essere alla base del rogo, che si è sviluppato intorno all’una di notte. I residenti hanno raccontato di aver sentito un boato prima che le fiamme si diffondessero.

Bologna, 17 febbraio 2026 – Incendio, fumo e paura in via Bartolini, questa notte, quando intorno all'1 è divampato un grosso incendio: 11 le persone rimaste ferite nel rogo, sei delle quali sono state trasportate alla camera iperbarica di Ravenna. Gli altri coinvolti sono, invece, stati medicati dal personale sanitario e trasferiti all'ospedale Maggiore e al policlinico Sant'Orsola. Nell'edificio c'erano anche dei bambini. Incendio a Bologna: il video Fiamme dall’appartamento del primo piano. Le fiamme sono partite dall'interno di un appartamento che si trova al primo piano del condominio in zona Savena: al loro arrivo, i soccorsi (vigili del fuoco con due squadra, polizia e sanitari del 118 con quattro ambulanze e un'automedica) hanno salvato dalle fiamme tre persone che si trovavano dentro l'abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un incendio scoppiato nel teatro Sannazzaro di via Chiaia a Napoli ha causato la distruzione della cupola e ha reso l’aria irrespirabile.

Nella notte di lunedì, un incendio ha coinvolto un capannone in via Magnadola a Motta di Livenza, Treviso.

