Incendio in via Bartolini fumo e fiamme nella notte | 11 i feriti Aria irrespirabile Video

Nella notte, un grande incendio scoppiato in via Bartolini ha provocato fumo denso e fiamme visibili a distanza, causando 11 feriti e un’aria irrespirabile. La causa sembra essere un cortocircuito che ha alimentato le fiamme, mentre i residenti hanno dovuto evacuare le abitazioni in fretta. Sei dei feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Ravenna per trattamenti in camera iperbarica.

Bologna, 17 febbraio 2026 – Incendio, fumo e paura in via Bartolini, questa notte, quando intorno all'1 è divampato un grosso incendio: 11 le persone rimaste ferite nel rogo, sei delle quali sono state trasportate alla camera iperbarica di Ravenna. Gli altri coinvolti sono, invece, stati medicati dal personale sanitario e trasferiti all'ospedale Maggiore e al policlinico Sant'Orsola. Nell'edificio c'erano anche dei bambini. Incendio a Bologna: il video Fiamme dall’appartamento del primo piano. Le fiamme sono partite dall'interno di un appartamento che si trova al primo piano del condominio in zona Savena: al loro arrivo, i soccorsi (vigili del fuoco con due squadra, polizia e sanitari del 118 con quattro ambulanze e un'automedica) hanno salvato dalle fiamme tre persone che si trovavano dentro l'abitazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio in via Bartolini, fumo e fiamme nella notte: 11 i feriti. “Aria irrespirabile”. Video Incendio in via Bartolini, fumo e fiamme nella notte: 11 intossicati. “Aria irrespirabile”. Video Un incendio scoppiato in via Bartolini a Bologna ha causato gravi problemi questa notte. Incendio a un capannone, divorato dalle fiamme nella notte. Il sindaco Righi: «Attendiamo l'analisi Arpav dell'aria, il vento spinge verso sud la nube di fumo» Nella notte di lunedì, un incendio ha coinvolto un capannone in via Magnadola a Motta di Livenza, Treviso. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Grosso incendio in un palazzo, diverse persone intossicate; Furgone a fuoco a Pove del Grappa, intervento di un'ora e mezza per domare l'incendio; Incendio nella notte furgone prende fuoco | In fiamme anche un' auto e un negozio; Notte di fuoco | fiamme distruggono due automobili danneggiato un furgone. A Bologna quattro intossicati nell'incendio di un appartamento(ANSA) - BOLOGNA, 17 FEB - Quattro persone sono rimaste intossicate nell'incendio di un appartamento in una palazzina alla periferia di Bologna, in via Bartolini 5. L'allarme è scattato intorno ... msn.com Appartamento devastato da un incendio nella notte a Bologna. Quattro intossicatiQuesta notte intorno all’1:00, un violento incendio ha interessato un appartamento posto al primo piano di una palazzina in via Bartolini 5 a Bologna. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, sul ... sassuolo2000.it Appartamento in fiamme, due persone portate in ospedale Dopo l'incendio di questa mattina sulla Cassia sud https://www.tusciaweb.eu/2026/02/appartamento-in-fiamme-due-persone-portate-in-ospedale/#gsc.tab=0 facebook