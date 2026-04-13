VIDEO | Genoa-Sassuolo | parapiglia nel tunnel e doppia espulsione ecco cosa è successo

Durante il primo tempo della partita tra Genoa e Sassuolo, finita 2-1 per i padroni di casa, si è verificato un episodio di tensione nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Un video, ripreso da un tifoso e diventato virale sui social, mostra un parapiglia tra alcuni giocatori, che ha portato a due espulsioni. L’incidente si è verificato subito dopo la conclusione del primo tempo, prima dell’inizio della seconda frazione di gioco.

In un video girato da un tifoso (e diventato virale sui social) si vede cosa è successo nel tunnel che porta agli spogliatoi alla fine del primo tempo di Genoa-Sassuolo, match poi vinto 2-1 dal Grifone. Un parapiglia tra i giocatori che ha portato a una doppia espulsione, da parte il neroverde.🔗 Leggi su Genovatoday.it Il video della rissa di Genoa-Sassuolo con Berardi furibondo nel tunnel ripreso dai tifosiIl video prodotto da un tifoso sugli spalti che ritrae la rissa nel tunnel degli spogliatoi ed Ellertsson. Rissa nel tunnel tra Berardi ed Ellertsson: entrambi espulsi. Ecco cosa è successoIntervallo agitato al Ferraris di Genova al rientro negli spogliatoi della sfida tra Genoa e Sassuolo, proprio mentre le due squadre imboccavano il...