Il video della rissa di Genoa-Sassuolo con Berardi furibondo nel tunnel ripreso dai tifosi
Un video ripreso da un tifoso durante la partita tra Genoa e Sassuolo mostra una rissa nel tunnel degli spogliatoi, con il giocatore Berardi visibilmente arrabbiato. Nel filmato si vede anche il calciatore Ellertsson coinvolto nella scena. Il video è stato diffuso sui social media, offrendo un’immagine chiara di quanto accaduto durante l’intervallo. Nessuna informazione ufficiale è stata comunicata finora dalle società coinvolte.
Il video prodotto da un tifoso sugli spalti che ritrae la rissa nel tunnel degli spogliatoi ed Ellertsson. Entrambi i giocatori sono stati espulsi prima ancora di rientrare in campo per il secondo tempo di Genoa-Sassuolo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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