Il video della rissa di Genoa-Sassuolo con Berardi furibondo nel tunnel ripreso dai tifosi

Un video ripreso da un tifoso durante la partita tra Genoa e Sassuolo mostra una rissa nel tunnel degli spogliatoi, con il giocatore Berardi visibilmente arrabbiato. Nel filmato si vede anche il calciatore Ellertsson coinvolto nella scena. Il video è stato diffuso sui social media, offrendo un’immagine chiara di quanto accaduto durante l’intervallo. Nessuna informazione ufficiale è stata comunicata finora dalle società coinvolte.