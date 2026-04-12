Rissa nel tunnel tra Berardi ed Ellertsson | entrambi espulsi Ecco cosa è successo

Durante la partita, nel tunnel che collega gli spogliatoi, è scoppiata una rissa tra due calciatori. Entrambi sono stati espulsi dal direttore di gara. Secondo quanto riferito, i due si sono scontrati mentre le squadre si apprestavano a rientrare in campo dopo il primo tempo. La scena si è svolta in modo rapido e violento, attirando l’attenzione di tutto il personale presente.

Intervallo agitato al Ferraris di Genova al rientro negli spogliatoi della sfida tra Genoa e Sassuolo, proprio mentre le due squadre imboccavano il tunnel degli spogliatoi al duplice fischio dell’arbitro Rapuano sul parziale di 1-0 per i rossoblù. Il verdetto per certi versi assurdo ha portato ad una doppia espulsione, una per parte: Ellertsson da un lato, Berardi dall’altro. Il nervosismo in campo è aumentato verso gli ultimi secondi del primo tempo, quando Sabelli ha saltato un paio di avversari con un tunnel a testa e poi è stato colpito, restando a terra. L’arbitro ha lasciato giocare, poi ha decretato la fine del primo tempo. Ma proprio mentre le due squadre rientravano negli spogliatoi è scoppiato il parapiglia tra Berardi ed Ellertsson, che si sono allacciati con forza proprio all’imbocco del tunnel.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Rissa nel tunnel tra Berardi ed Ellertsson: entrambi espulsi. Ecco cosa è successo Leggi anche: Rissa nel tunnel all’intervallo di Genoa-Sassuolo: espulsi Berardi ed Ellertsson, squadre in dieci Berardi ed Ellertsson espulsi in Genoa-Sassuolo dopo una rissa nel tunnel: la ricostruzioneNel tunnel che porta agli spogliatoi Ellertsson e Berardi sono venuti alle mani sotto gli occhi dell'arbitro Rapuano: la rissa scattata...