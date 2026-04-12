VIDEO | Charlotte de Witte ringrazia Genova | Non ho parole ho visto ballare persone di tutte le età

Charlotte de Witte, nota DJ e produttrice di musica techno, ha espresso la sua gratitudine sui social media per l'accoglienza ricevuta a Genova. La musicista ha assistito a un evento nel centro storico, dove molte persone di diverse età hanno partecipato a una festa all'aperto. La sua reazione è stata di grande emozione, dopo aver visto il pubblico ballare durante il suo concerto.

Genova ha fatto breccia nel cuore della "regina" della techno. Dopo aver trasformato il centro storico in un club a cielo aperto, Charlotte de Witte ha affidato ai propri canali social un messaggio di gratitudine verso la città, dicendosi "emozionata" per l'accoglienza ricevuta sabato sera.“Ho.🔗 Leggi su Genovatoday.it VIDEO | Genova, piazza gremita per Charlotte de Witte: "Oltre 20mila presenze"Appassionati della techno, visitatori, semplici curiosi: il Comune di Genova ha calcolato oltre 20mila presenze sabato sera in piazza Matteotti per... Charlotte de Witte a Genova: tre giorni di modifiche alla circolazione e divietiI primi provvedimenti scatteranno già venerdì, in vista del concerto che animerà piazza Matteotti dalla serata di sabato fino alla notte Sabato 11...