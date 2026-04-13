Un ragazzo di 14 anni è stato coinvolto in un incidente in cui è stato travolto e ucciso da un motorino. La madre del giovane ha dichiarato che il figlio è sotto choc e ha espresso il desiderio di incontrare la famiglia della vittima. L’incidente è avvenuto a Borso, in provincia di Treviso, e si stanno ancora ricostruendo le dinamiche dell’accaduto.

BORSO (TREVISO) - «Mio figlio è sotto choc. Io gli ripeto che non è stata colpa sua, è una tragedia. Se l’è trovato davanti all’improvviso». A parlare è la mamma del 14enne di Borso del Grappa che poco dopo le 20 di sabato, sulla provinciale tra Romano Alto e San Giacomo, nel Vicentino, ha investito con la sua Vespa 50 Antonio Gonzo, 85enne del posto che stava attraversando la strada. L’urto, avvenuto in centro alla carreggiata in direzione San Giacomo, quella percorsa dal ragazzino, ha scaraventato entrambi a terra. Il 14enne si è ferito alla spalla e alla guancia sinistra. Gonzo, invece, non si è più rialzato e i tentativi del 118 di rianimarlo non sono serviti.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Antonio Gonzo travolto e ucciso da un 14enne in Vespa. La mamma: «Mio figlio sotto choc. Vorrei incontrare la famiglia della vittima»

Leggi anche: Antonio Gonzo travolto e ucciso da un 14enne in scooter. La mamma: «Non è stata colpa sua. Se l?è trovato davanti»

Antonio Segatori è il figlio segreto di Adriano Celentano? "Vorrei incontrare mio padre"Adriano Celentano ha un figlio segreto e che non ha mai riconosciuto? A lanciare la notizia è il settimanale Oggi con un'intervista esclusiva ad...