Ladro la madre lo accusa | 14enne le spara alla testa e la uccide per un tablet rubato a una sua cliente

Un ragazzo di 14 anni nello stato del Wyoming ha sparato alla madre durante un conflitto in casa, uccidendola. La donna aveva accusato il figlio di aver rubato un tablet a una cliente. La lite è degenerata e il ragazzo ha impugnato una pistola, sparando e causando la morte della madre. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Un 14enne dello Stato USA del Wyoming ha ucciso la madre con un colpo di pistola dopo una violenta lite in casa. In un primo momento avrebbe sostenuto si fosse trattato di suicidio. Già in passato erano avvenuti conflitti tra i due. Il ragazzino è ora in custodia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Spara in testa all’amico e lo uccide, la polizia: “Non voleva condividere le patatine fritte”I fatti sono avvenuti mercoledì pomeriggio al culmine di una discussione tra due uomini a Fort Worth, nello Stato USA del Texas. Uccide la suocera, Giada Crescenzi accusa il fidanzato: “Ha ammazzato la madre”. Lui la denuncia per calunniaOggi inizierà il processo nei confronti di Giada Crescenzi, accusata di aver ucciso a coltellate la suocera Stefania Camboni. Tutti gli aggiornamenti su 8220 Ladro 8221 la madre lo accusa... Temi più discussi: Ladri in casa, ragazzina di 14 anni li affronta per difendere il fratellino e li fa scappare mentre la mamma è al funerale: Entrambi...; Pensionato ladro di rifiuti: sorpreso a svuotare l’ecocentro, denunciato; Ladro respinto a colpi di karate da un centro benessere cinese; Tenta di truffare l'anziana chiedendo di visionare gli ori, il figlio dell'80enne corre a casa e si trova faccia a faccia col finto... Ladro ucciso dal vigilante: «Offerti soldi alla madre per coprire il complice»Anche l’ultimo dei complici di Antonio Ciurciumel, il rapinatore 24enne ucciso dal vigilante Antonio Micarelli dopo la rapina al civico 1004 di via Cassia, è finito in manette. Si chiama Eduard ... ilmessaggero.it Sparò a un ladro, la sindaca di Rovigo lo riceve in ComuneLa sindaca di Rovigo Valeria Cittadin ha ricevuto oggi in Comune Federico Di Iorio, il cittadino che il 3 novembre a Grignano Polesine sparò a un ladro entrato nella sua abitazione insieme a due ... ansa.it Sassari, ladro di cosmetici arrestato dalla polizia locale x.com Arrestato ladro in metro dai carabinieri in borghese, aveva derubato un giovane studente in visita a Roma #Carabinieri #Ladro #arresto #roma - facebook.com facebook