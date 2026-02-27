Treni a rischio per 24 ore | sciopero 27-28 febbraio cosa sapere prima di partire

Domani e dopodomani i treni potrebbero subire cancellazioni e ritardi, poiché è previsto uno sciopero che coinvolge il settore. I passeggeri sono invitati a verificare gli orari e le eventuali variazioni prima di mettersi in viaggio. La protesta durerà 24 ore e potrebbe influenzare le partenze e gli arrivi delle tratte ferroviarie.

(Adnkronos) – Dopo lo sciopero del trasporto aereo di ieri, oggi è la volta dei treni. Il personale delle principali compagnie ferroviarie italiane — comprendente Trenitalia, Italo e Trenord — ha proclamato una astensione dal lavoro di 24 ore: lo sciopero prenderà il via alle ore 21:00 di oggi, venerdì 27 febbraio, e proseguirà fino.