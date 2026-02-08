Rischio Chikungunya e viaggi esotici quando vaccinarsi prima di partire
Dopo aver contratto la febbre devastante, una donna racconta la sua esperienza: tutto è iniziato con un malessere improvviso e una confusione che le ha cancellato i ricordi del volo di ritorno da un viaggio in zone esotiche. Ora si mette in guardia, invitando chi pianifica di partire verso destinazioni a rischio di vaccinarsi prima di partire.
“Tutto è iniziato con una febbre devastante e uno stato di confusione tale da non farmi ricordare nulla del volo di ritorno. Una volta a Bari, sono finito in ospedale: essendo diabetico e cardiopatico, la situazione era critica e i medici hanno dovuto sospendere le mie cure abituali per il rischio di emorragie”. Il racconta di Francesco C., 62 anni, che ha contratto il virus a ottobre scorso a Cuba, mette in luce l’impatto per la salute della Chikungunya, una malattia tropicale che la globalizzazione ha reso molto, troppo vicina. “Per tre settimane sono rimasto paralizzato da dolori atroci, simili a coltellate, che il paracetamolo non riusciva a calmare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
