festival di pasqua concerti incontri e conferenze

Il Festival di Pasqua di Montepulciano, alla sua undicesima edizione, si svolgerà dal 3 al 19 aprile. La manifestazione prevede una serie di concerti, incontri e conferenze che si susseguono nell’arco di quasi tre settimane. Il cartellone degli eventi si amplia ogni anno, offrendo un programma sempre più vario e articolato.

Cresce, e si fa sempre più ricco, il cartellone del Festival di Pasqua di Montepulciano, all’11esima edizione, in programma dal 3 al 19 aprile. La rassegna fondata dalla cantante e docente Eleonora Contucci, che ne è anche direttrice artistica, è passata dai quattordici appuntamenti del 2023 ai venti che stanno per andare in scena, tra concerti (tredici), conferenze (tre), conferenze con musica e incontri con le scuole (due per ciascuna categoria). La settimana di apertura sarà interamente dedicata alla musica barocca: tradizionali i due concerti nei giorni di Pasqua dell’ensemble zurighese dei Baroccoli, domenica 5 aprile alle 21 al duomo di Pienza e lunedì 6 aprile alle 17 alla chiesa del Gesù di Montepulciano, con musiche che spaziano da Vivaldi e Albinoni a Purcell, da Brescianello a Rameau. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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