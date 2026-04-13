Via Roma il Comune corre ai ripari Si prova la svolta da viale Makallè

Il Comune sta intervenendo sulla strada principale cittadina, con l’obiettivo di risolvere i disagi causati dai lavori in corso. Per il momento, l’uscita da via Roma verso i viali di circonvallazione è stata temporaneamente chiusa, come spiegato durante una comunicazione ufficiale. La chiusura riguarda solo questa fase del cantiere, che ha reso necessaria l’interdizione in quella zona. La situazione è stata definita temporanea e in fase di revisione.

"Dobbiamo essere tutti consapevoli che si tratta di una situazione temporanea, in quanto questa è l’unica fase del cantiere che ha necessitato di chiudere l’uscita da via Roma ai viali di circonvallazione. Nel giro di meno di 15 giorni l’accessibilità verrà ripristinata". Rassicura tutti Carlotta Bonvicini, assessora alla Mobilità del Comune, dopo le vibranti polemiche legate alla viabilità stravolta a causa del cantiere di Porta Santa Croce. Qualcosa bisognava fare, e infatti sia l’assessora, sia il Comune con una nota ufficiale, hanno annunciato diverse modifiche. A partire dai tempi semaforici del semaforo di via Nobili e dalla nuova svolta su via Makallè.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via Roma, il Comune corre ai ripari. Si prova la svolta da viale Makallè Allarme smog a Roma, Comune corre ai ripari: aria inquinata e rischio superamento dei limitiNelle ultime ore la qualità dell’aria nella capitale ha destato preoccupazione, con livelli di inquinamento che si mantengono moderati ma... Freddo e pioggia su Bari, il Comune corre ai ripari: sì ad accensione impianti termosifoni fino al 7 aprileNel dettaglio, l'attivazione giornaliera consentita degli impianti sarà di 4 ore.