Allarme smog a Roma Comune corre ai ripari | aria inquinata e rischio superamento dei limiti

Nelle ultime ore la qualità dell'aria nella capitale ha destato preoccupazione, con livelli di inquinamento che si mantengono moderati ma potenzialmente pericolosi per gruppi sensibili, mentre le previsioni meteo indicano condizioni favorevoli all'accumulo di polveri sottili. Secondo il monitoraggio in tempo reale dell'AQI (Air Quality Index), l'aria di Roma resta in una fascia di qualità "moderata" con valori intorno a 60–65 che segnalano una presenza significativa di particolato atmosferico, specie PM2.5 e PM10, superiori ai livelli ottimali consigliati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Comune in allerta e misure cautelative Il Campidoglio, preoccupato dall'aumento dei livelli di inquinamento previsti nei prossimi giorni, ha attivato una serie di raccomandazioni urgenti valide per oggi e giovedì 26 febbraio. Le misure, basate sulle previsioni dell'ARPA Lazio, mirano a contenere l'accumulo di polveri sottili soprattutto lungo le ore di massimo traffico, quando le condizioni meteorologiche – in particolare la scarsa ventilazione – possono favorire il ristagno degli inquinanti.

