In un recente intervento, Annichino analizza lo scontro tra Leone e Trump, evidenziando come questa disputa rifletta tensioni più ampie sugli equilibri globali. Viene sottolineato come il confronto metta in discussione le concezioni di forza e universalismo, mostrando le differenze tra chi privilegia un potere semplificato e chi invece riconosce la complessità delle relazioni internazionali. La discussione si sposta oltre le polemiche, toccando aspetti più profondi delle dinamiche mondiali.

C’è un cortocircuito che va oltre la polemica e lambisce il terreno della visione del mondo. Da una parte la forza, dall’altra l’universalismo; da una parte la semplificazione del potere, dall’altra la sua complessità. È dentro questo crinale che si consuma lo scontro tra Donald Trump e papa Leone XIV, un confronto senza precedenti per intensità e modalità, amplificato da una stagione – quella dei social e della politica-spettacolo – che non ammette sfumature. Ne parliamo con Pasquale Annicchino, professore di diritto e religione all’Università di Foggia e già membro del panel di esperti OsceOdihr sulla libertà religiosa. Professore, siamo davanti a uno scontro razionale o a qualcosa che sfugge alle categorie tradizionali della politica? Sono arrivato alla conclusione che è sempre più difficile razionalizzare quello che fa Donald Trump.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Vi spiego cosa rivela lo scontro Leone-Trump sugli equilibri globali. Parla Annichino

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