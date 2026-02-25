Vi spiego perché lo scontro tra Usa e Iran sembra inevitabile

Ali Alfoneh è ricercatore senior all'Arab Gulf States Institute di Washington, ed è il principale analista iraniano per l'Arab Weekly, autore di “Iran Unveiled” e anche ideatore della teoria della trasformazione della Repubblica islamica in una dittatura militare. Dalle sue riflessioni è chiaro che sono diversi gli ostacoli da affrontare durante i negoziati di domani a Ginevra tra Washington e Teheran e anche le criticità e i punti a favore di un’eventuale azione militare americana sul territorio iraniano. L’incontro di domani a Ginevra tra Iran e Stati Uniti potrà produrre dei risultati? Il prossimo round di colloqui che si terrà domani ha un esito ancora molto incerto. Quali sono i temi caldi che verranno affrontati? Gli Stati Uniti sembrano fare pressione sull'Iran su due questioni principali: il preteso diritto di Teheran all'arricchimento dell'uranio e il suo programma missilistico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

