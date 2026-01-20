Giovanni Guardalà ha condiviso un aggiornamento sulla situazione dell’attacco della Juventus, sottolineando che la società non è completamente soddisfatta del reparto avanzato. Nella sua analisi, spiega anche cosa potrebbe accadere nel caso in cui arrivasse un altro centravanti. Questo discorso offre uno sguardo approfondito sulle strategie future dei bianconeri e sulla valutazione della rosa in vista della stagione.

Giovanni Guardalà fa una rivelazione sul reparto avanzato bianconero. A suo dire la società non è soddisfatta dell’attacco. E se arriva un altro centravanti.. Giovanni Guardalà ha parlato a Sky Sport dell’attacco della Juventus, e dei problemi che ha in questa stagione. SU DAVID E OPENDA – « Su David, la speranza era che nelle ultime partite contro Sassuolo e Cremonese, i due gol lo risvegliassero, tra virgolette, dal periodo buio. Contro il Cagliari ha fatto di nuovo male. Quando comunque due attaccanti che devono garantire tanti gol, hanno segnato tre gol in campionato, due David e uno Opendà, è chiaro che la soddisfazione non ci può essere». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Guardalà rivela sull’attacco bianconero: «La Juventus non è soddisfatta. Vi spiego cosa succede se arriva un altro centravanti»

