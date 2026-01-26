La Compagnia KanterStrasse al Teatro Comunale di Cavriglia
La Compagnia KanterStrasse torna sul palco del Teatro Comunale di Cavriglia domenica 1° febbraio alle ore 21, per il terzo spettacolo della stagione teatrale 2026. Un evento che arricchisce il cartellone culturale della città, offrendo un momento di riflessione e intrattenimento. La serata si inserisce nel programma di eventi che ogni anno coinvolge la comunità, confermando l’impegno del teatro nel promuovere la cultura locale.
Arezzo, 26 gennaio 2026 – Prosegue la stagione teatrale 2026 al Teatro Comunale con il terzo appuntamento in cartellone, in programma domenica 1° febbraio alle ore 21.30. La rassegna, promossa dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, porta sul palcoscenico cavrigliese una proposta originale e contemporanea ispirata a uno dei grandi classici della letteratura italiana. Protagonista della serata sarà la compagnia KanterStrasse, che presenterà lo spettacolo “I Promessi Sposi. Providence, Providence, Providence”, una rilettura sorprendente del capolavoro di Alessandro Manzoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
