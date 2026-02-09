Prima assoluta al Teatro Ristori della nuova produzione di Equilibrio Dinamico | Capitolo XV

Verona si prepara ad accogliere la prima assoluta di

Verona si prepara ad accogliere l’attesa prima assoluta che segna l’arrivo in Italia di una graffiante coreografia firmata (LA)Horde, esuberante collettivo artistico che negli ultimi anni ha infiammato le scene europee e internazionali. Mercoledì 11 febbraio, alle 20.30, il Teatro Ristori.🔗 Leggi su Veronasera.it

A Lecce, nella Sala Astràgali, si terrà l’anteprima della produzione internazionale “Per Demetra.

Venerdì sera al Teatro della Tosse di Genova va in scena “Panoramic Banana”, la nuova produzione di MK con le coreografie di Michele Di Stefano.

Prima assoluta al Teatro Ristori della nuova produzione di Equilibrio Dinamico: Capitolo XVVerona si prepara ad accogliere l’attesa prima assoluta che segna l’arrivo in Italia di una graffiante coreografia firmata (LA)Horde, esuberante collettivo artistico che negli ultimi anni ha infiammat ... veronasera.it

Danza contemporanea al teatro Ristori: in arrivo la prima italiana di Equilibrio DinamicoMercoledì 11 febbraio il Teatro Ristori ospiterà il debutto nazionale di Capitolo XV, nuova produzione di Equilibrio Dinamico Dance Company. giornaleadige.it

