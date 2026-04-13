Verso un’agricoltura etica | Arpal lancia il primo recruiting day contro il caporalato

Nella regione del Salento si svolge il primo recruiting day dedicato alla lotta contro il caporalato, promosso dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpal). L'iniziativa mira a promuovere un’agricoltura più etica attraverso incontri tra aziende agricole e lavoratori, con l’obiettivo di favorire l’occupazione regolare e contrastare le pratiche illegali nel settore. L’evento si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e di rafforzamento delle norme sul lavoro agricolo.