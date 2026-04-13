Verso un’agricoltura etica | Arpal lancia il primo recruiting day contro il caporalato
Nella regione del Salento si svolge il primo recruiting day dedicato alla lotta contro il caporalato, promosso dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpal). L'iniziativa mira a promuovere un’agricoltura più etica attraverso incontri tra aziende agricole e lavoratori, con l’obiettivo di favorire l’occupazione regolare e contrastare le pratiche illegali nel settore. L’evento si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e di rafforzamento delle norme sul lavoro agricolo.
LECCE – Il mercato del lavoro salentino si prepara a una svolta nel segno della legalità e dell’integrazione. Arpal Puglia ha infatti dato il via a una sperimentazione innovativa con il primo recruiting day “Stop caporalato”, un’iniziativa che mira a scardinare le dinamiche dello sfruttamento nel.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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Ggf Group e The Begin Hotels, il primo Recruiting Day è un grande successoAll’evento hanno partecipato oltre 100 candidati, confermando il forte interesse verso le opportunità professionali offerte dai gruppi amministrati...