Verso un’agricoltura etica | Arpal lancia il primo recruiting day contro il caporalato

Da lecceprima.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella regione del Salento si svolge il primo recruiting day dedicato alla lotta contro il caporalato, promosso dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpal). L'iniziativa mira a promuovere un’agricoltura più etica attraverso incontri tra aziende agricole e lavoratori, con l’obiettivo di favorire l’occupazione regolare e contrastare le pratiche illegali nel settore. L’evento si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e di rafforzamento delle norme sul lavoro agricolo.

LECCE – Il mercato del lavoro salentino si prepara a una svolta nel segno della legalità e dell’integrazione. Arpal Puglia ha infatti dato il via a una sperimentazione innovativa con il primo recruiting day “Stop caporalato”, un’iniziativa che mira a scardinare le dinamiche dello sfruttamento nel.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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