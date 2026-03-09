Ggf Group e The Begin Hotels il primo Recruiting Day è un grande successo

Sabato 7 marzo si è tenuto presso il Seeport Hotel di Ancona il Recruiting Day intitolato “Focus on You” organizzato da Ggf Group e The Begin Hotels. L’evento ha visto una partecipazione numerosa di candidati interessati alle opportunità di lavoro offerte dalle due aziende, che hanno presentato le loro proposte e incontrato i partecipanti durante l’intera giornata.

