Verso il blocco navale di Hormuz l’Iran a Trump | Nessun porto nel Golfo sarà al sicuro La minaccia sulla benzina |  Rimpiangerete i prezzi di oggi – La diretta

Dopo il fallimento del vertice tra Stati Uniti e Iran a Islamabad, il presidente americano ha annunciato il blocco navale dello Stretto di Hormuz, con l’obiettivo di limitare le esportazioni di petrolio del paese. L’Iran ha risposto minacciando che nessun porto nel Golfo del Golfo sarà al sicuro e ha avvertito che i prezzi del carburante aumenteranno, invitando a ricordare questa eventualità in futuro.

Dopo il fallimento del vertice Usa-Iran a Islamabad Trump ha decretato il blocco navale dello Stretto, puntando a metter in ginocchio l’economia iraniana e le sue esportazioni di petrolio. Il presidente Usa ha attaccato il Pontefice, che ha invitato più volte al cessate il fuoco nel Golfo: «Lui è Papa perché ci sono io alla Casa Bianca». Anche se il Pakistan, grande mediatore in questo conflitto, parla di negoziati in pausa e non naufragati l’orologio corre: alle 16 di oggi ore italiane scattano le mosse della marina statunitense per fermare «tutte le navi che tentano di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz». L'articolo Verso il blocco navale di Hormuz, l’Iran a Trump: «Nessun porto nel Golfo sarà al sicuro».🔗 Leggi su Open.online

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