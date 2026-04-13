Iran è il giorno del blocco navale su Hormuz Ma Teheran non teme nulla Ghalibaf | Rimpiangerete il petrolio a 4-5 dollari al gallone – La diretta

Oggi si svolge il blocco navale dello Stretto di Hormuz, deciso dagli Stati Uniti dopo il fallimento del vertice tra Washington e Teheran a Islamabad. Il governo iraniano ha dichiarato di non temere questa iniziativa, mentre un alto funzionario ha commentato che in futuro si rimpiangerà il basso prezzo del petrolio. La mossa statunitense mira a colpire le esportazioni di petrolio iraniane, fondamentali per l’economia del paese.

Dopo il fallimento del vertice Usa-Iran a Islamabad Trump ha decretato il blocco navale dello Stretto, puntando a metter in ginocchio l’economia iraniana e le sue esportazioni di petrolio. Il presidente Usa ha attaccato il Pontefice, che ha invitato più volte al cessate il fuoco nel Golfo: «Lui è Papa perché ci sono io alla Casa Bianca». Anche se il Pakistan, grande mediatore in questo conflitto, parla di negoziati in pausa e non naufragati l’orologio corre: alle 16 di oggi ore italiane scattano le mosse della marina statunitense per fermare «tutte le navi che tentano di entrare o uscire dallo Stretto di Hormuz». L'articolo Iran, è il giorno del blocco navale su Hormuz.🔗 Leggi su Open.online

Guerra in Iran, Trump: dalle 16 blocco ai porti iraniani. Ghalibaf: “Presto gli Usa rimpiangeranno i 4-5 dollari al gallone”Roma, 13 aprile 2026 – Si alza lo scontro tra Iran e Usa dopo il fallimento dei negoziati di Islamabad.

Leggi anche: Cosa succede con il blocco navale dello Stretto di Hormuz: «Il petrolio andrà a 200 dollari»