Il Milan cade in casa con il Parma l’Inter vola a +10 | rossoneri ko dopo 24 partite

Un gol assegnato dopo una lunghissima revisione al Var condanna il Milan a San Siro. A vincere è il Parma per 0-1 con gol dell’argentino Troilo all’80esimo. Un gol inizialmente annullato dall’arbitro Piccinini per una presunta carica su Maignan. Dopo una revisione al Var, però, il direttore di gara ha cambiato la scelta. Una sconfitta pesantissima e che manda il Milan a -10 dall’Inter, quando mancano 12 giornate alla fine del campionato e quindi 36 punti ancora a disposizione. Tra due giornate ci sarà il derby, con l’Inter che nella peggiore delle ipotesi ci arriverebbe a +7 punti. Per i rossoneri – che hanno perso anche Loftus-Cheek nei primi minuti – è la prima sconfitta dopo 24 risultati utili consecutivi: dal 23 agosto 2025, quando i rossoneri persero 1-2 contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Serie A, il Milan cade 0-1 a San Siro contro il Parma: rossoneri a -10 dall’InterIl Milan perde 0-1 contro il Parma a San Siro a causa di un gol arrivato nel secondo tempo.

L’Inter mette già la sesta. Dimarco-Thuram: Parma ko. Chivu vola, prove di fugaL’Inter prosegue il suo cammino con sei vittorie consecutive, consolidando la posizione in classifica.

LIVE | Warm up | PARMA-INTER | Serie A Enilive 2025/26

