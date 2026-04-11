Per la sfida tra Milan e Udinese, in programma nella 32ª giornata di Serie A, sono state annunciate le probabili formazioni. L'allenatore dei rossoneri potrebbe apportare diverse modifiche alla formazione titolare rispetto alle ultime partite, mentre l'Udinese si presenta con i giocatori disponibili. La partita si svolgerà in uno stadio di Milano e avrà inizio nel pomeriggio di domenica.

Oggi pomeriggio, alle ore 18:00, il Milan di Massimiliano Allegri riceverà a 'San Siro' l'Udinese di Kosta Runjaic per la 32esima giornata di Serie A. Vediamo, qui di seguito, le probabili formazioni del match, con le ultime dai campi e tutte le possibili novità ideate dai due allenatori. Allegri opterà per un cambio di modulo: non più 3-5-2, bensì 4-3-3. In difesa, l'inserimento di Zachary Athekame, a destra, al posto di Fikayo Tomori, consentirà al Diavolo di modificare l'assetto tattico cambiando, di fatto, un solo uomo. Questo perché Alexis Saelemaekers scalerà nel tridente offensivo al fianco di Rafael Leão e Christian Pulisic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Probabili formazioni Milan-Udinese, le ultime dai campi: Allegri cambia tutto

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PROBABILE FORMAZIONE MILAN - UDINESE: 433 M. Maignan Z. Athekame, K. De Winter, S. Pavlovic, D. Bartesaghi S. Ricci, L. Modric, A. Rabiot A. Saelemaekers, R. Leão, C. Pulisic Allenatore: Max Allegri #SempreMilan #ACMilan x.com