Verissimo ospiti 28 e 29 marzo 2026 | anticipazioni e chi sarà in studio da Silvia Toffanin

Il fine settimana del 28 e 29 marzo 2026, Canale 5 trasmetterà nuove puntate di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. La trasmissione, molto seguita, torna con ospiti ancora da annunciare, confermando la sua presenza stabile nel palinsesto pomeridiano. La conduttrice continuerà a dialogare con i protagonisti, mantenendo il tono confidenziale e raffinato che caratterizza il format.

Il programma, ormai punto fermo del fine settimana Mediaset, torna con due puntate che promettono emozioni, racconti personali e momenti che faranno discutere anche sui social. Il salotto di Verissimo si prepara ad accogliere volti dello spettacolo, della musica e dello sport, insieme a personaggi che negli ultimi giorni hanno attirato l’attenzione del pubblico. Ma chi entrerà in studio? Quali storie segneranno il nuovo weekend televisivo? E come seguire tutto anche in streaming? Scopriamolo insieme. La puntata del 28 marzo si annuncia come una delle più attese del mese. Il sabato di Verissimo, infatti, è spesso dedicato alle storie che hanno lasciato un segno nella settimana televisiva o che hanno toccato il pubblico per la loro forza emotiva. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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