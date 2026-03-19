Il 21 e 22 marzo 2026, Verissimo torna in onda con un nuovo ciclo di interviste, ospitando personalità che si alterneranno nello studio condotto da Toffanin. Durante il weekend, il programma presenterà storie e momenti che coinvolgeranno gli spettatori, offrendo uno spaccato di vita attraverso le voci di diversi protagonisti. La trasmissione si prepara a coinvolgere il pubblico con un palinsesto ricco di contenuti.

Il weekend del 21 e 22 marzo 2026 riporta nel salotto di Verissimo un nuovo ciclo di interviste, emozioni e storie che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Il programma condotto da Silvia Toffanin continua a essere uno degli appuntamenti più seguiti del fine settimana, grazie alla capacità della conduttrice di creare un clima intimo e allo stesso tempo televisivamente potente, dove leggerezza e racconto personale convivono senza forzature. Le due puntate offriranno atmosfere differenti, con ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport e della musica, oltre a figure che negli ultimi giorni hanno animato il dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Verissimo, ospiti del 21 e 22 marzo 2026: ecco chi ci sarà in studio dalla Toffanin

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