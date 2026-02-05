Ciclone Harry stop al pagamento dei canoni per le concessioni demaniali per il 2026

La Regione Sicilia ha deciso di sospendere il pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime nel 2026. La misura riguarda tutte le concessioni sull’isola e mira ad alleviare le difficoltà di chi lavora nel settore. La decisione arriva in seguito alle ultime perturbazioni e alle conseguenze che il ciclone Harry ha causato sulla zona. Ora si attende che le imprese possano respirare, senza doversi preoccupare delle spese per un anno intero.

Arriva dalla Regione lo stop per il 2026 al pagamento dei canoni per le concessioni demaniali marittime di tutta la Sicilia. Lo stabilisce un decreto dell'assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente. Nello specifico, l'esenzione straordinaria dal pagamento è rivolta alle concessioni con finalità turistico-ricreative, sportive, della nautica da diporto, della cantieristica navale e a quelle che si trovano nelle are

