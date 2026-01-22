Processo-stralcio del caso Amorico a Lucera prosciolti in quattro | Accuse infondate

Il processo relativo al caso Amorico a Lucera si è concluso con la completa assoluzione degli imputati, considerati infondate le accuse. La sentenza, emessa il 12 gennaio, ha chiuso definitivamente la vicenda legale che nel 2022 aveva coinvolto l’ex comandante della Polizia Municipale, Beniamino Amorico. La decisione rappresenta la fine di un procedimento che aveva attirato l’attenzione pubblica, confermando l’innocenza degli imputati e l’assenza di elementi a loro carico.

Assoluzione per gli imputati del caso Amorico, a Lucera. Il 12 gennaio, si è concluso con una sentenza di proscioglimento il processo-stralcio derivante dall'inchiesta che nel 2022 aveva portato all'arresto dell'ex comandante della Polizia Municipale di Lucera, Beniamino Amorico. Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice Monocratico Federica Porcelli, ha assolto tutti gli imputati che avevano scelto di affrontare il dibattimento, riconoscendo l’infondatezza dell'impianto accusatorio sostenuto dalla Procura dauna. Gli imputati assolti sono Giuseppe Conte, già sostituto commissario della Polizia di Stato, Pietro Carelli, Donato Antonio Agostinelli e Francesco Di Pasqua, tutti accusati di concorso nei reati di falsità materiale in atti pubblici e truffa aggravata ai danni dello Stato, ad eccezione di Di Pasqua, al quale sono stati contestati i soli reati di falso.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

