Taranto | operaio 38enne colpito da un palo morto Forse a causa del vento

Un operaio di 38 anni è morto a Taranto dopo essere stato colpito da un palo mentre stava eseguendo lavori di manutenzione sugli impianti di pubblica illuminazione vicino al cimitero della città. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere stato causato dal vento, ma sono ancora in corso le verifiche delle autorità competenti. La notizia ha suscitato scalpore tra i residenti e le persone coinvolte nei lavori.

Il lavoratore stava effettuando la manutenzione di impianti della pubblica illuminazione all’esterno del cimitero di Taranto. Mentre era a bordo di una gru, stando a ricostruzioni, è stato colpito da un palo in caduta. Da dettagliare la causa del decesso del 38enne, si ipotizza il vento forte. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: operaio 38enne colpito da un palo, morto Forse a causa del vento Operaio 38enne muore a Taranto, colpito da un palo mentre era a lavoro in un cimitero(Adnkronos) – Un operaio di 38 anni è morto a Taranto mentre lavorava nel cimitero di San Brunone al quartiere Tamburi di Taranto. Colpito dal palo della luce staccatosi per il vento: morto sul colpo un operaio a TarantoUn operaio è morto questa mattina dopo essere stato colpito da un palo della luce , caduto probabilmente a causa del forte vento , mentre stava...