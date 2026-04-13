Operaio 38enne muore a Taranto colpito da un palo mentre era a lavoro in un cimitero

Un uomo di 38 anni ha perso la vita a Taranto mentre stava svolgendo il suo lavoro nel cimitero di San Brunone, situato nel quartiere Tamburi. Secondo quanto riferito, è stato colpito da un palo durante le operazioni di lavoro. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

(Adnkronos) – Un operaio di 38 anni è morto a Taranto mentre lavorava nel cimitero di San Brunone al quartiere Tamburi di Taranto. Secondo le prime notizie si trovava su una gru quando è stato colpito da un palo, forse a causa del forte vento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, lo Spesal e il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Tragedia a Taranto, incidente sul lavoro al cimitero: operaio muore a 38 anniIncidente sul lavoro a Taranto, nel quartiere Tamburi, dove un operaio di 38 anni ha perso la vita durante un intervento di manutenzione all’impianto... Colpito dal palo della luce staccatosi per il vento: morto sul colpo un operaio a TarantoUn operaio è morto questa mattina dopo essere stato colpito da un palo della luce , caduto probabilmente a causa del forte vento , mentre stava...