Malore su un campo sportivo 16enne colpito da arresto cardiaco

A Montesarchio, un ragazzo di 16 anni si è improvvisamente accasciato su un campo sportivo a causa di un arresto cardiaco. Sono intervenuti i soccorritori e i paramedici, che hanno avviato le procedure di emergenza. La situazione ha suscitato preoccupazione tra presenti e passanti, mentre le forze dell'ordine sono state avvisate per le verifiche del caso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di grande paura a Montesarchio dove un 16enne colpito da arresto cardiaco si è improvvisamente accasciato mentre si trovava su un campo sportivo. Il giovane si è improvvisamente accasciato al suolo davanti ai presenti, facendo scattare immediatamente l’allarme. Sul posto è intervenuta in tempi rapidissimi un’ ambulanza del servizio di emergenza sanitaria 118, con il supporto dell’equipe sanitaria proveniente da Airola. I sanitari hanno avviato subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare riuscendo, dopo momenti concitati, a far riprendere il ragazzo. Una volta stabilizzato, il 16enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento, dove è stato affidato alle cure dei medici per ulteriori accertamenti clinici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

